強風夜襲大鬧桃機！班機延誤、轉降 逾5000旅客受影響

2019-08-24 22:58

〔記者姚介修／桃園機場報導〕白鹿颱風雖然對北部影響不大，但是外圍環流今晚（24日）在桃園機場帶來強風，風晚間8點後開始影響航機降落，航機因風切、側風超限而重飛、在空中繞圈等待達到數十架，少許航機因空中待命備用油不足，轉降香港、琉球等地機場，初步估算延誤旅客人數超過5000人。

由於各航空公司對機型側風的起降標準不同，桃園機場今晚平均風速符合大部分的起降標準，但是瞬間最大陣風不穩定，形成風切，降落航機落地前遇上風切，在最後關頭機長決定放棄降落重飛，也有航機落地時風速穩定，順利降落。

一架華航由廣州飛桃園機場班機，重飛2次之後，因備用油未達法定落地油量，轉降琉球。華信航空由寧波飛桃園的航班，也在重飛1次後繞圈盤旋等待，延誤約45分鐘後順利降落。長榮航空從日本仙台飛桃園的航機，重飛1次後在空中盤旋等待，機長決定轉降台中加油，晚間接近10點降落。

根據統計，晚間8點至10點到場的航班，有數十架時間受到延誤，部分航機「運氣好（風速條件沒有超限）」可以進場，但前一架落地，可能後面要落地航機就受風限重飛，備用油料不足的航機分別轉降琉球、香港、台中等地加油，在空中排隊等候降落的班機超過30架，氣象預報預計晚間11點20後可以恢復正常。

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