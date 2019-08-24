噴泉狂射20米高！屏縣2.4萬戶大停水 竟因車撞自來水管

2019-08-24 22:43

［記者陳彥廷／屏東報導］白鹿颱風遠颺，屏東沒有太大的災情，不過，今天早上一起疑天雨路滑意外「撞」況，卻讓枋山以北多個鄉鎮，自來水送水管沿線長達70公里、2.4萬戶用水大受影響，堪稱白鹿颱風中影響最廣的「災情」；休旅車撞壞自來水主幹管排氣閥閥桿，加壓水狂射近20公尺高「噴泉」，場面相當驚人。

屏東沿海鄉鎮的自來水供水來源為牡丹水庫，這起事故影響距離達70公里、共2.4萬戶減壓，可說是白鹿颱風對屏東所造成的最廣災情。

枋寮分局說，今天早上9點多，一輛休旅車沿台26線南下，行經4.2K時疑因天雨路滑，不慎衝入邊坡，駕駛並未受傷，但把自來水管排氣閥閥桿撞斷、脫落；加壓水「狂噴沒在客氣！」據傳水柱最高一度高達近20公尺，景象壯觀，警方趕緊將事故車輛吊離，通知自來水公司搶修。

屏東縣長潘孟安晚間在社群軟體生活圈發送「牡丹水庫送水管8/24上午因車禍撞壞排氣閥，影響東港、林邊、佳冬、南州、崁頂、春日、獅子、枋山、枋寮、新園等10鄉鎮約2萬4千戶用水，經自來水公司搶修，24日晚間20:00已修復陸續供水，預計25日凌晨2點前全面恢復供水。」可見這起車禍影響有多廣大。

不過，自來水公司第七區管理處則指出，因為是加壓水，才會在出現破口時射出高度這麼驚人的水柱，發現這個狀況後立刻減壓，再裝上護具封阻暫時止洩。

自來水公司說，平日要往北供送約5萬噸水，減壓處理約減少5000噸左右，目前下雨，不會有大量澆灌等需求，因此供水無虞，會在風雨過後立刻請專業廠商加速復原，用戶不必擔心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法