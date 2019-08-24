白鹿登陸恆春半島一度造成5600多戶停電 台電冒雨搶修

2019-08-24 14:49

〔記者李立法／屏東報導〕輕颱白鹿登陸恆春半島，一度造成5600多戶停電，台電派員冒雨全力搶修，直到下午2點為止，全縣還有110戶停電，正持續搶修中。

台電屏東營業處表示，受颱風影響而停電地區主要集中在恆春、牡丹、車城及萬巒等鄉鎮，停電原因多半是強風碰觸電力設備，致使線路或變壓器開關跳脫。

台電屏東營業處動員174位工程人員、出動吊臂車等工程車91輛、挖土機5部，全力投入復電搶修任務，儘快讓停電中的百餘戶恢復供電，並籲請民眾避開掉落的電線。

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