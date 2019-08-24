美麗彩虹過後... 南投仁愛山區強風狂掃現災情

2019-08-24 12:19

〔記者佟振國／南投報導〕白鹿颱風來襲，南投縣上午無風無雨，仁愛鄉翠巒部落一度陽光露臉，甚至高掛美麗彩虹，但隨著颱風更加靠近，近中午山區風雨轉強，台14甲線清境國小前路樹倒塌，雙向交通受阻，強風也導致多個部落停電，目前已通報台電等相關單位進行搶修。

白鹿颱風直撲台灣東南部而來，由於暴風圈擴大，中部的南投縣也列陸上警戒範圍，雖然一早風雨狀況不明顯，民眾似乎還感受不到颱風威力，仁愛鄉翠巒部落居民還拍下陽光露臉天空高掛彩虹的美景。

但隨著颱風暴風圈籠罩，近中午仁愛山區天氣狀況也180度大轉變，不斷颳起強陣風，樹木枝葉被強風掃落，台14甲線7.5公里清境國小前路樹倒伏路中，大型車輛無法通行，小型車勉強從樹縫中穿越，現場險象環生。

強風也導致仁愛鄉多個部落停電，包括南豐、大同、精英、發祥、力行、翠華等村都有停電災情，連平時少有強風的埔里鎮也出現強勁風勢，白鹿颱風的威力仍不容小覷。

仁愛鄉長吳文忠表示，鄉公所上午9成立應變中心2級開設，視風雨情況調升為1級開設，相關災情已通報公路總局埔里工務段、台電等單位進行搶修。

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