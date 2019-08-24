白鹿加速！花東可望傍晚解除陸警 本島22：00脫離暴風圈

2019-08-24 12:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕輕颱白鹿快速接近台灣，中央氣象局指出目前預估颱風中心午後可能自恆春半島附近登陸，東部、南部需要嚴加防範強風豪雨，大約傍晚花東有望解除陸上警報，台灣本島可能要到晚間10點之後才會解除。

根據氣象局最新預報資料，今天上午11時30分白鹿的中心位置在台東的南南東方約110公里之海面上，目前以每小時28公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，七級風暴風半徑達150公里，十級暴風半徑也有50公里。

氣象局表示，根據最新資料顯示，颱風中心目前已在台東至恆春半島東南方近海，暴風圈已進入台灣東部、東南部及南部陸地，對彰化以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖及金門構成威脅，各地風雨也逐漸增強。

根據氣象局觀測資料，目前觀測到較大風力部分，包括蘭嶼14級、綠島12級、大武11級、台東10級，氣象局也提醒，下午之後高雄、屏東不排除也會有10級強陣風，下午到晚上澎湖、金門風力也會增強。

在雨量部分，氣象局表示，由於颱風北側雨帶發展比較完整，達到3小時150毫米水準，從今日零時到現在，花蓮縣六十石山累積239毫米降雨、花蓮富里也累積236毫米、花蓮豐南207.5毫米、花蓮東里206毫米、花蓮明里205毫米、花蓮赤柯山204毫米，其他地區也都在累積之中。

至於颱風中心登陸部分的資訊，氣象局說，目前還是較高可能會從恆春半島附近登陸，快則2至3小時，慢則3至4小時移往台灣海峽南部，再往中國方向前進。花東預計傍晚左右時間可能解除陸上颱風警報，台灣本島則可能要到晚上10點前後才會脫離暴風圈。

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