白鹿不好惹！彰縣災害應變中心2級提高至1級

2019-08-24 12:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕白鹿不好惹！根據中央氣象局發佈海上陸上颱風警報，預計今天下午2點30分白鹿颱風暴風圈將碰觸到彰化縣陸地，將對彰化縣構成威脅，須嚴防強風豪雨，氣象局已將彰化縣列為警戒區，因應風雨逐漸增強，彰化縣政府災害應變中心，已由昨晚2級開設，提高為最高1級開設，縣長王惠美、秘書長賴振溝坐鎮災變中心擔任正、副指揮官，全面備戰。

災害應變中心指揮官、縣長王惠美，上午出席主持災害應變中心整備會議，指示各單位持續加強防災整備作業，下午1點她將會同水資處人員前往鹿港鎮視察鹿港溪防洪作業，同時，她要求各單位上緊發條，做好萬全防災準備。

彰化縣列入颱風警戒區，氣象局預測今天中午到深夜凌晨，彰化縣將可能出現6到8級強陣風，雨勢也會不小，災害應變中心提醒民眾慎防強陣風和大雨來襲，室內外懸掛物、招牌、圍籬、鷹架等應加強固牢，陽台盆景等應妥善放置，排水溝渠應加強清理，隨時注意颱風動向。

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