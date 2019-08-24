林務局菁華林苑修復活化 老舊圍牆先拆防倒塌

2019-08-24 11:25

［記者王峻祺／花蓮報導］見證日治時期花蓮林業開發史的「菁華林苑」歷史建築群，林務局預計修復再利用，但老舊圍牆受0206地震影響，毀損嚴重恐有倒塌疑慮，縣議員魏嘉賢接獲民眾陳情，會同花蓮林區管理處、縣文化局等單位現勘，建築師建議暫先拆除圍牆，待修復時一併施工。

花蓮縣定古蹟「花蓮港山林事業所」的前身，原是1929年（昭和4年）的殖產局營林所東部出張所，約在1931年移至花蓮港街，並在一旁興建獨棟官舍及庭院，直到1970年遭裁撤成閒置空間，現由林務局管理使用。

花蓮縣府在2002年將花蓮港街等周邊日式建築群，登錄為歷史建築，並命名「菁華林苑」。隔年獨立花蓮港山林事業所，公告指定縣定古蹟。林務局在去年委託台灣科技大學，完成修復與再利用調查報告，今年獲文化部文化資產局補助，將著手進行規劃設計。

但建築群圍牆因年久失修，又分別歷經日治及戰後多次施工，加上0206震後毀損，造成結構體歪斜、牆面龜裂、磚瓦剝落等，林務局曾補強並張貼警語，未料損壞加劇，附近居民深怕一夕倒塌，陳情縣議員魏嘉彥、民代楊哲灃。

魏嘉彥說，圍牆緊鄰社區車道，居民停車、行走均擔心老舊磚牆突然倒塌，因建築群修復恐需一段時間，建議相關單位先行施作圍牆，解除民眾疑慮，未來也期待歷史建築修復活化後，能串聯松園別館、將軍府等，豐富整體歷史場景。

花蓮林管處專員謝美卉說，估計建築群修復再利用需4500萬元預算，去年已委託台科大完成調查報告，並提報文資局申請委託規劃設計經費，今年也獲45萬元補助，預計明年6月發包，最晚2021年完成並接續辦理修復工程，未來預計朝林業文化展館、教育或簡易式商業行為為活化目標。

花蓮縣文化局文化資產科長黃用斌說，感謝林務局對於文化資產保存的用心，未來也會在修復上給予專業建議及協助，針對老舊圍牆部分，建築師建議林管處去除危險因子，在古蹟保存跟管理維護的妥適工法上，先將上半部磚牆移除，未來再進行專業修復。

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