不甩白鹿！ 就是要殺豬辦滿月酒

2019-08-24 09:23

［記者陳賢義／台東報導］白鹿颱風來勢洶洶，中央氣象局對台東山區發布超大豪雨預警，民眾如臨大敵忙防颱，但在台東金峰鄉正興村一戶蘇姓家戶卻是滿溢著小孩彌月的喜樂，親友幫忙殺豬分送；爸爸蘇哲明民說，因為要趕回台北上班，沒辦法只好風雨無阻，還好有親朋好友來幫忙。

將一袋袋分裝好的豬肉搬上機車後座，負著分送的親友被不時被颳起的強陣風吹得歪斜，穩住車身加足油門，還是要冒著風雨將彌月喜悅送到其他親友手中；另有親人則分工灌製豬血腸和烹煮大鍋湯，戶外風雨蕭蕭，屋簷及屋內卻是一片歡愉，慶祝小生命的誕生。

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