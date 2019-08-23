一起守護孩子 世展會屏東招募寄養家庭

2019-08-23 14:00

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣世界展望會的資深寄養爸媽高福仁、連玉櫻夫婦，加入寄養家庭超過15年，因年紀漸長預計今年退下寄養家庭崗位，高福仁、連玉櫻夫婦分享，當寄養爸媽不是想像中容易，但他們從愛心出發，希望分享自己的寄養經驗，期待屏東地區更多愛心家庭打開家門，成為寄養兒少的避風港。

高福仁夫婦曾照顧過15個孩子，其中不乏嚴重偏差行為、情緒障礙、暴力傾向的孩子，為了更有能力照顧孩子，連玉櫻還報考大學社會工作學系並完成學業，讓陪伴寄養童的過程中能有更專業的照顧。

連玉櫻說，曾經照顧過小學四年級就又菸又酒的「問題學生」，這個孩子甚至還離家出走，他們除了報警協尋更全村動員半夜找小孩，用愛感化孩子，後來這個孩子脫胎換骨，彈得一手好琴，讓他們無比欣慰。

高福仁也表示，15年來面對不同的孩子，雖然沒有血緣關係，但每個孩子都像自己親生的，他們有責任把孩子教好、照顧好，和孩子們幾經磨合後，總能看見孩子的成長與回饋，他們擔任寄養家庭15年，因年紀漸大，期待有更多愛心家庭接棒，讓受創的心靈有機會治癒，拉孩子一把邁向人生道路。

世展會指出，寄養家庭必須經過審核、培訓，能堅持到最後的家庭相當少，世展會也長期面臨資深寄養家庭老化，苦無心血加入的困境，屏東縣政府委託台灣世界展望會辦理的109年寄養家庭現正招募中，邀請屏東地區愛心民眾加入寄養家庭行列，有興趣者請洽台灣世界展望會屏南中心。

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