台灣是壓不扁的玫瑰 台南子弟「國際民俗藝術節」秀國旗

2019-08-23 12:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕東協智慧城市國際展在泰國，中國刻意打壓下，主辦單位被迫強拆台灣參展攤位的「經濟部」招牌，但台灣是「壓不扁的玫瑰」，國旗此刻在歐洲飄颺，台南民族舞團與靜修女中校友國樂團參加「國際民俗藝術節」，將國旗與本土藝陣帶上國際舞台揮舞，讓世界看見台灣。

台南民族舞團團員說，「台灣人很厲害吧！中國在曼谷整我們，我們就攻到歐洲亮國旗」。

參訪表演團由台南民族舞團團長王儷娟與靜修女中校友國樂團團長陳玲玲率團，共有30位「俊男美女」國民外交小尖兵，其中10位舞者都是台南子弟；而團員們表演之外亦各負不同任務，道具 、 攝影、行政、醫護等項分工合作，發揮「小而美」團隊力量，在外國人面前展現效率。

總團長王儷娟表示，表演舞碼包括八家將、十二婆姐、客家採茶、車鼓陣、原住民族舞蹈，都代表台灣文化精神，傳承著代代相傳的藝術。

開場表演上，國旗、十二婆姐、八家將全都上陣了，王儷娟說，藝陣表演舞碼以「天佑台灣」為主題，吸引國際朋友目光，更讓團員們心中悸動著「壓不扁的玫瑰，擋不住的國旗」。

出訪前，舞團精心製作十二婆姐的圖騰旗幟，還有粉絲迷妹送小禮物來加油打氣，讓大家更深感身為表演藝術團隊「我台灣，我驕傲」，要讓全世界認識我們。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法