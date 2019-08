第12號颱風「楊柳」將生成？ 美專家預測發展時機點…

2019-08-23 00:49

〔即時新聞/綜合報導〕美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)在推特發文指出,白鹿颱風將於週六(24日)影響台灣,25日至28日在菲律賓海上將出現新的熱帶發展。若成颱將成為今年第12號颱風「楊柳」(Podul,北韓提供)。

傑森.尼科爾斯表示,輕度颱風白鹿預計在本週六影響台灣,他認為屆時會發展成「嚴重的熱帶風暴(severe TS)」,且暴風圈同天將開始影響中國東南沿海,最大的威脅將是颱風挾帶的暴雨,以及受暴雨侵襲而出現的土石流現象。

傑森.尼科爾斯還製圖提到,繼白鹿颱風之後,從本週末至下週初期,菲律賓海將面臨新的熱帶發展(tropical development)風險,這個現象預計可能從下週晚些時候影響菲律賓北部地區。按照中央氣象局「西北太平洋及南海颱風中文譯名及國際命名對照表」,若該天氣系統發展成颱,將會成為「楊柳」颱風。

Following #Bailu there is the risk of new tropical development over the Philippine Sea late this weekend or early next week. This feature can impact the northern #Philippines later next week. pic.twitter.com/aj0aV28idH