穿心颱？直撲日本？白鹿颱風撲朔迷離 模擬路徑曝光

2019-08-21 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕今年第11號颱風「白鹿（Bailu）」今（21）日生成，侵襲台灣機會大，預計週末影響最為顯著。各國氣象機構都研判恐直撲台灣而來，國外也有全球預報系統（GFS）模擬路徑圖，颱風除了成為穿心颱影響台灣，也有機會在接觸台灣前後北轉朝日本發展。

美國氣象機構「AccuWeather」高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今天下午在推特寫道，輕度颱風白鹿在菲律賓東邊海域生成，這個週末可能會影響台灣。

美國佛州大學（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站顯示，白鹿在全球預報系統模擬路徑圖中，都先往台灣東部海面前進，抵達台灣時可能轉東北方往日本前進，也有機會壟罩台灣，成為「穿心颱」。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）預測的路徑指出，白鹿將持續往西北方前進，預計24日侵襲台灣，25日則從中國沿岸登陸；臉書專頁「天氣風險」也發文寫道，白鹿影響台灣最為顯著的時間，預計是這個週末。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的最新觀測數據顯示，颱風中心絕對位置在北緯15.2度、東經131.9度海面上，中心氣壓為1001百帕。

TS #Bailu （#InengPH） has formed to the east of the #Philippines and will likely impact #Taiwan and SE #China this weekend, local time. pic.twitter.com/Fvr0iNxASU — Jason Nicholls （@jnmet） 2019年8月21日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法