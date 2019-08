穿心颱？直撲日本？白鹿颱風撲朔迷離 模擬路徑曝光

2019-08-21 19:50

〔即時新聞/綜合報導〕今年第11號颱風「白鹿(Bailu)」今(21)日生成,侵襲台灣機會大,預計週末影響最為顯著。各國氣象機構都研判恐直撲台灣而來,國外也有全球預報系統(GFS)模擬路徑圖,颱風除了成為穿心颱影響台灣,也有機會在接觸台灣前後北轉朝日本發展。

美國氣象機構「AccuWeather」高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)今天下午在推特寫道,輕度颱風白鹿在菲律賓東邊海域生成,這個週末可能會影響台灣。

美國佛州大學(FSU)氣象研究生柯丸(Levi Cowan)建立的氣象數據資料網站顯示,白鹿在全球預報系統模擬路徑圖中,都先往台灣東部海面前進,抵達台灣時可能轉東北方往日本前進,也有機會壟罩台灣,成為「穿心颱」。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)預測的路徑指出,白鹿將持續往西北方前進,預計24日侵襲台灣,25日則從中國沿岸登陸;臉書專頁「天氣風險」也發文寫道,白鹿影響台灣最為顯著的時間,預計是這個週末。

美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的最新觀測數據顯示,颱風中心絕對位置在北緯15.2度、東經131.9度海面上,中心氣壓為1001百帕。

TS #Bailu (#InengPH) has formed to the east of the #Philippines and will likely impact #Taiwan and SE #China this weekend, local time. pic.twitter.com/Fvr0iNxASU