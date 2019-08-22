澎湖打撈海底覆網 賴峰偉提出3年清除18萬公尺

2019-08-22 22:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖籍立委楊曜積極爭取清除海底覆網經費，交由澎湖縣政府執行，今由縣長賴峰偉領軍，前往澎澎灘海域打撈海底覆網，隨後在嵵裡貝殼館舉行海底覆網成果發表會，賴峰偉表示，今年清除海底覆網已達標，未來3年清除18萬公尺。

今日農漁局聯合中華民國水中運動協會、馬公潛水會、澎湖救難協會、澎湖水試所、島澳七七等20餘位海洋保育志工在澎澎灘海域清除海底覆網，單日總計清除1千多公尺海底廢棄漁網，成果豐碩。潛水志工8月開始自青螺、員貝、鳥嶼、澎澎灘等北海海域清除近3萬公尺海底覆網，每件漁網沉沒海底都有20至25年歷史，其中夾雜許多白化珊湖礁，令人心痛。

賴峰偉表示，為活化海洋生態，縣府祭出海洋活化12支箭，海底覆網清除是其中1箭，在高雄科技大學及各方潛水會努力下，今年已清除近6萬6千公尺，重量約2萬3千公斤，完成今年預定目標，接下來3年預計清除18萬公尺的海底覆網。因海底覆網是海洋殺手，廢棄網具長年纏繞珊瑚礁體，導致礁體老化、死亡，影響魚類棲息繁衍。

農漁局另與高雄科技大學、澎湖科技大學合作，邀請澎湖「波賽頓海洋運動俱樂部」、「日日潛水」、「海洋途徑潛水」、「PIDC澎湖國際潛水中心」等潛水團隊將「珊瑚礁健康監測」（coral watch）融入遊客體驗潛水，讓潛客成為全民科學家，為珊瑚礁「健康檢查」，建構海洋生態回饋之旅。

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