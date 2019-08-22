封閉7個多月 東澳粉鳥林秘境即日起開放

2019-08-22 17:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣東澳粉鳥林秘境，今年元旦因豪雨造成聯外道路落石崩塌堵塞，加上海灘周邊岩層邊坡不穩，落石不斷，縣府因此封閉將秘境封閉整修，工程近期完工驗收完畢；縣府農業處表示，粉鳥林今日起就可重新開放民眾進入拍照，但會設置禁止戲水與當心落石等警告標語，呼籲民眾注意自身安全。

東澳粉鳥林是位於烏石鼻的僻靜漁港，早期在港口有許多野生鴿子棲息，因為台語的鴿子稱為「粉鳥」，粉鳥林漁港因而得名；越過漁港防波堤，有處礫石海灘，因水淺清澈，風平浪靜，加上礁石矗立灣澳中，被不少遊客視為「小下龍灣」，成為宜蘭知名的「粉鳥林秘境」。

今年元旦期間因豪雨不斷，導致漁港通往海灘的聯外道路崩塌，海灘附近岩層，也因邊坡不穩，時常發生落石；基於安全考量，縣政府封閉海灘，但當地遊客數因此銳減，攤商因收入大減叫苦連天，觀光榮景不再。

有鑑於此，縣府與羅東林管處攜手斥資100餘萬元，進行聯外道路修復工程，與落石清除作業，5月9日完工後，相關驗收近期已經完成，今天起重新開放遊客進入海灘秘境；縣府農業處表示，崩塌範圍包含羅東林管處的保安林地，工程完成下方土石清運後，還施作了刷坡工程，以避免落石的發生。

農業處表示，工程完工，還需要進行工程驗收，並確認當地安全無虞，今天才順利解除封閉，當地會設置禁止戲水、注意落石等警告標語，盼遊客注意自身安全，農業處提醒，粉鳥林海灘秘境屬於陡降型海灘，出海數10公尺深度就達百米，非常危險，民眾千萬別下水，以避免憾事發生。

農業處表示，未來也會與當地居民研議粉鳥林秘境的活化利用方案，向中央漁業署爭取預算，規劃於當地設置遊客中心、攤位擺放空間及停車空間，方便遊客安全的到當地遊憩、拍照。

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