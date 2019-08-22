國健署統計乳癌篩檢 癌病變率最高族群篩檢率卻最低

2019-08-22 16:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕乳癌篩檢陽性率最高的族群，卻最少去做篩檢！國健署統計，40歲到45歲有乳癌家族史的女性中，做乳房X光檢查陽性率高達12%到13％，是一般婦女陽性率7%到8%的1.5倍，但這些有罹癌高風險的婦女卻是篩檢率最低的族群。

國民健康署預防保健服務補助45歲以上、未滿70歲的女性每兩年一次乳房X光攝影檢查，以及40歲以上、未滿45歲具有乳癌家族史（母親、女兒、姐妹、祖母或外祖母）的女性每兩年一次乳房X光攝影檢查。

根據篩檢資料分析顯示，40歲以上、未滿45歲乳癌高危險群的婦女接受預防保健乳房X光攝影檢查的陽性率12％到13％，是一般婦女篩檢陽性率7%到8%的1.5倍；但此族群婦女接受檢查仍偏低，每年僅約3000多人受檢。

乳房X光攝影是目前國際間最有效的乳癌篩檢工具，可偵測無症狀的零期乳癌病灶；我國實證研究發現，大規模2年一次乳房X光攝影能降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率。

國健署指出，有些民眾因怕痛而使用乳房超音波檢查，但乳房超音波在偵測鈣化點的敏感度較低，而且容易受到不同操作者所影響，因此篩檢仍建議以乳房X光攝影為主，乳房超音波則可作為後續診斷的輔助工具。

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