醫病》X光篩檢出乳癌第1期 6旬婦手術電療+藥物治療...

2018-12-13 15:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕即使是高齡，也要定期進行乳癌的篩檢。

台中一位61歲潘姓婦人日前參加乳癌X光攝影篩檢，報告顯示左側乳房疑似腫塊異常，經赴醫院進一步接受乳房超音波檢查，果然發現有兩顆約0.5公分形狀略不規則的腫瘤，再經粗針切片檢查，確診為惡性，所幸發現得早為乳癌第一期，透過乳房保留手術合併電療，之後以女性賀爾蒙拮抗劑維持治療，讓潘太太放下心中一塊大石。

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師黃瑞建表示，許多婦女都透過乳癌篩檢，收到疑似異常報告後，再接受進一步檢查，一旦確定診斷為早期乳癌患者（期別為0、1、2），即會啟動治療程序，多半效果不錯，反倒是不少晚期乳癌患者，無意間摸到乳房有硬塊後，才自行赴醫檢查，但時間已經太晚，「如果定期參加乳篩，可早期診斷，治療效果也會大不同！」

黃瑞健表示，以潘婦為例，每兩年都會定期參加乳房篩檢，才能在第一時間發現病灶，所幸檢查結果為很早期的腫瘤，且惡性度低，故接受乳房保留手術及電療後，只要繼續服用女性賀爾蒙拮抗藥物及持續門診追蹤，就能獲得良好控制，也能免於其他治療之苦，大幅縮短治療時間，更能享受健康人生。

黃瑞建指出，雖乳癌佔十大癌症死亡率第四位，但發生率高居台灣女性十大癌症之首，好發年齡為45至55歲，常見症狀為出現無痛腫塊、乳頭有不正常分泌物、甚至腋下淋巴腫大，晚期更可能出現皮膚凹陷、紅腫潰爛，通常第一期的五年存活率高達90%，而第三期別降至70%至80%，故若能越早發現病灶，則治癒機率越高。

黃瑞建也強調，乳房保留手術主要為切除腫塊並摘除前哨淋巴結，以及術後放射治療，但並非每位乳癌患者都適用，一般視腫瘤大小及特性，和乳房相對大小，來考慮是否進行此項手術。

黃瑞建表示，政府提供45至69歲，以及40至44歲具乳癌家族史的女性，每2年可免費進行一次乳房攝影篩檢，以達早期診斷、早期治療，才能提高治癒率。

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