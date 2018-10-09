醫病》這4種癌會遺傳 有家族病史建議可基因檢測

中山附醫院長黃建寧、中山醫大教授李英雄、中山醫大校長呂克桓與中山附醫一般外科主任彭正明指出精準健康醫進入4.0時代。（記者蔡淑媛攝）

2018-10-09 22:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕彰化一名婦人8年前48歲時發現罹患乳癌，過了3年又罹患胃癌，經過手術、標靶、口服藥和化療積極治療仍在今年8月病逝，她3名子女也有2人驗出罹癌風險高的基因，進一步防治，醫師指乳癌、卵巢癌、攝護腺癌和大腸直腸癌與遺傳基因有關，有家族病史建議可基因檢測。

中山醫學大學附設醫院一般外科主任彭正明指出，這名婦人當時是摸到左乳有約3公分的腫塊而就醫，發現罹患乳癌第2期，努有抗癌，後來又診斷出胃癌第3期，切除一半的胃和化療，後來仍因多發性轉移到腹腔和頸部而病逝。

彭正明說，婦人基因檢測有BRIP1的基因變異，該基因罹患乳癌、卵巢癌是一般人的2到5倍，罹患其他癌症風險也較高，她有2女1子分別為27、26及25歲，透過遺傳性癌症基因風險檢測，發現大女兒以及小兒子皆有BRIP1的基因變異。

彭正明表示，通常帶有遺傳癌症基因變異的人，罹癌風險高、罹癌年紀輕、癌症攻勢猛烈，因此提醒婦人的大女兒提早做定期乳癌攝影等相關篩檢，雖然男性乳癌發生率低，但婦人的兒子仍要及早注意和做其他癌篩，並減少後天的致癌因子，留意生活作息和健康。

中山附醫今天舉辦精準健康醫進入健康4.0時代記者會，中山附醫院長黃建寧表示，中山醫大致力於精準醫學的人才培育，附設醫院則運用癌症病患照顧，近期已成立「精準醫療中心」全方位跨科癌症治療。

中山醫大校長呂克桓指出，醫學發展日新月異，醫學教育扎根很重要，以醫療人工智慧來說，醫學生課程已納入程式語言，未來診斷快整、照護精準，在58周年校慶前夕，發表的中文版精準醫學教科書《精準醫療大視界（Grand Vision of Precision Medicine）》和《精準腫瘤學（Precision Oncology）》。

作者中山醫學研究所教授、心臟科醫師李英雄表示，書本導入人不只是基因構成的動物體，更是生態系統的概念，8成以上內容引用國際權威期刊《自然》、《科學》等，在國外英文版的精準醫學教科書尚未問世，已被台灣精準醫學學會做為專科醫師暨諮詢師考試的範本。