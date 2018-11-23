醫病》新研究：部分乳癌患者無須接受化療

最新研究指出，乳癌患者並不一定需要接受令人聞之色變的化療。（資料照）

2018-11-23 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕根據衛福部公布的數據，乳癌高居我國女性十大癌症第4名，其後續治療方式更令不少婦女聞之色變，國外一份最新研究發現，透過術前進行基因測試，部分乳癌患者並不需要進行化療也可以避免癌症復發。

根據《美國之音》報導，這份發布於《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）的新研究指出，癌症復發風險低的病患並不能從化療中獲益；復發風險高者的化療效果較符合預期，而基因測試則可提供醫護團隊評估患者的復發風險，進而判定該風險是否高到需要採取化療。

報導指出，過往醫護人員並未對復發風險中等的病患做出化療方面的明確建議，但最新研究證實，對復發風險中等的女病患而言，化療對大多數案例並不管用，意即有不少早期發現的乳癌病患其實並不需要接受化療。

化療對人體健康組織存在負面影響，常見副作用眾多，如噁心、易疲勞及落髮等，除此之外，化療也會對心臟及神經系統造成損害，被不少病患形容為「七傷拳」。

對此，研究人員表示，這項研究可使無數復發風險屬偏低至中級的癌症早期患者免於接受化療，避免不必要、會產生強烈副作用的治療。

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