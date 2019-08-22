「白鹿」颱風結構不對稱 專家研判路徑有調整可能

2019-08-22 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕今年第11號颱風「白鹿」持續逼近，氣象局預估明（23日）海陸警將接連發佈，恐成2年多以來首個登陸台灣的颱風，不過，氣象專家指出，白鹿颱風自生成開始就呈現結構不對稱的狀況，導致過去一段時間偏西移動，路徑還有調整的可能性。

根據中央氣象局的觀測顯示，輕度颱風白鹿今下午的中心位置位於北緯16.5度、東經128.9度，即在鵝鑾鼻東南東方約1035公里之海面上，過去以每小時11公里速度，向西北西移動，各國氣象機構紛紛研判颱風直接登陸台灣的機率高，未來仍有增強可能性，預估以輕颱上限的威力襲台。

不過目前白鹿颱風路徑有向南調整的趨勢，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，白鹿颱風自生成開始就呈現結構不對稱的狀況，西南側深對流發展旺盛，東北側對流發展相對較弱，令整體環流中心外露在對流雲團之外，除了導致白鹿強度無法進一步提升外，颱風中心也一直追著深對流雲團跑，過去一段時間偏西移動。

吳聖宇指出，不對稱的結構其令暴風圈定義較為困難，白鹿實際的暴風圈可能會是南側要大於北側的不對稱狀態，但台灣防災作業已經習慣颱風中心在中間的正圓形暴風圈，實際暴風圈可能會是南側要大於北側的不對稱狀態，風力感受會有南北差異的現象出現。

吳聖宇強調，儘管白鹿未來大方向仍將是趨向南花蓮到台東一帶登陸機會最大，但由於颱風結構不對稱，所以路徑還有調整的可能性，一點點的變化就可能造成不同的影響結果，值得持續觀察。

若依照目前路徑，颱風海陸警報明（23日）晨到下午之間將陸續發布，週六（24日）影響最大，颱風中心可能在週六下午到傍晚之間登陸東南部，然後在深夜到週日（25日）凌晨之間進入台灣海峽南部，週日清晨應該就會逐漸遠離，花東首當其衝，南部則要留意颱風中心接近陸地、過山到進入海峽這一段時間引進西南風造成的風雨，中北部因位於背風面，影響相對輕微。

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