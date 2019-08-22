白鹿逼近台馬之星停航 最快明天上午11點宣佈

2019-08-22 14:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕中央氣象局預估，白鹿颱風將朝台灣直撲而來，各國一致預測颱風可能從東半部登陸，後天（24日）「白鹿將貫穿台灣」機率高，預估明天（23日）將會發布海上颱風警報；連江縣政府交通旅遊局長林長青表示，預料台馬之星將於明天（23日）停航，由於颱風過境時間較短，台馬之星最快25日，最晚26日可以復航。

林長青說，台馬之星23日是否停航，新華航業公司將於23日早上11點宣布，請民眾密切注意新華公司官網最新消息；另外，因應白鹿颱風侵台，航行南竿到東引的交通船「台馬輪」返台避颱，8月23日南竿至東引航班，更改為南竿→東引→基隆，請馬祖鄉親及旅客注意並因應調整行程。

根據天氣與氣候監測網NCDR統整的各國颱風路徑，包含台灣、日本、韓國、中國及香港都一致預測將從東半部登陸，週六「白鹿將貫穿台灣」機率高。

如果明天（23日）早上11時，已發布海上颱風警報的情况下，台馬之星晚間將停航，預測25日晚間台灣海峽北部浪高降到2公尺，達到可以開航的標準，但25日能否復航，仍視當天海象而定，最晚26日可望復航。

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