消費者不爽！買黑松沙士抽機票 卻被列「序號錯誤」抽不了

2019-08-22 12:56

〔記者歐素美／台中報導〕黑松沙士舉辦「傻士航空」抽獎活動，6月29日至8月21日，民眾購買6罐、8罐裝或寶特瓶裝黑松沙士，憑罐底序號上網填寫資料，即有機會抽中想要的機票，但台中市邱姓民眾上網填寫，卻出現「序號錯誤」訊息，無法抽獎，心裡很不爽；黑松沙士公司則表示，個案問題皆已處理，並不損及消費者權益。

邱姓民眾表示，他透過廣告獲知黑松沙士舉辦抽機票活動，就興沖沖買了幾罐，並憑罐底序號上網填寫資料，結果，因使用firefox瀏覽器，根本無法登錄，後改為e或GOOGLE瀏覽器才能登錄網站，最氣人的是，他明明依罐底的序號上網填寫資料，結果卻出現「序號錯誤」訊息，無法參加抽獎。

邱姓民眾表示，經向黑松沙士客服中心反映，該公司指稱是委外辦理活動與生產的序號不符所致，另提供一組序號供他抽獎，並要求其保留原罐底序號。但他認為黑松沙士舉辦抽獎活動，卻發生疏失，恐影響消費者權益，生了一肚子氣，也無心再參加抽獎了。

黑松沙士：少數個案 不影響消費者權益

記者求證黑松沙士公司，客服人員回應表示，經該公司經測試使用firefox瀏覽器上網填寫資料抽獎，並沒有問題，研判可能是版本問題。不過，該公司活動官網上，仍建議民眾採用e或GOOGLE瀏覽器。

至於「序號錯誤」問題，黑松沙士公司表示，是技術上的少數個案，目前僅接獲消費者零量反映，該公司都會另外提供序號供民眾抽獎，並不影響消費者權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法