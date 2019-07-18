人人有機會得大獎！童玩節迎接第1000萬遊客送3項禮物

2019-07-18 13:54

［記者江志雄／宜蘭報導］1996年開辦的宜蘭童玩節，歷屆入園累計人數已有992萬多人次，主辦單位準備礁溪老爺酒店住宿券、2人同行台北到香港來回機票、終身入園童玩護照等3項禮物，要送給第1000萬名幸運兒，近日內入園遊客，便有機會得大獎。

今年童玩節邁入第24年、第20屆，歷屆遊客總數已有992萬多人次，接下來週休假日是入園高峰期，很快就能達到指標性千萬人次，日後幾天入園者，人人有機會中大獎。

不受丹娜絲颱風影響，童玩節今天照常開園，並舉辦週週送大禮活動，上週送出礁溪老爺酒店住宿券，這次贈送2人同行的台北到香港來回機票，由來自花蓮的遊客潘先生獲得，他覺得自己超幸運，要帶老婆一起出國玩。

此外，本屆活動加碼「來童玩送汽車」，購買單次票、童玩護照入園遊客，都有可能抽中價值約70萬元的 SUZUKI Baleno汽車，主辦單位將在8月18日閉幕典禮中公開抽獎。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法