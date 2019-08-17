宜蘭童玩節明晚閉幕 將抽出童玩特別獎價值70萬汽車

2019-08-17 17:46

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭國際童玩藝術節明晚7點半舉辦閉幕，各國團隊加入閉幕聯演，縣長林姿妙抽出「童玩特別獎」，送出市價近70萬元汽車，主辦單位說，購票入園遊客，人人有機會得大獎，歡迎大家把握最後機會，把汽車開回家。

本屆童玩節為期44天，明天是活動最終日，下午3點及晚間7點各有一場歡樂遊藝踩街，4點到7點，智利、土耳其、愛沙尼亞、菲律賓、俄羅斯團隊齊聚野外舞台表演民俗樂舞，5點半有波蘭木偶診所劇院定點踩街，使用長頸鹿、獅子、大象等巨偶當道具，7點有夜間水舞燈光秀，7點半舉辦閉幕式。

閉幕儀式由韓國Drawing塗鴉秀，畫出今年童玩節主視覺「蛻變」，緊接著，各團隊陸續上台表演，最後以彩蝶飛舞意象，拼成出一隻蝴蝶，並以各國語言跟大家說再見。

閉幕式重頭戲將抽出「童玩特別獎」，這個獎項是SUZUKI Baleno汽車，凡購買單次券、童玩護照、悠遊卡、KKDAY電子購票，或透過便利商店購買票券，均有抽獎資格，從購票遊客中抽出一個幸運兒。

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