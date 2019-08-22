「大糧倉計畫」國產豆奶上市 認明這4款商品

2019-08-22 11:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕要喝國產豆奶挑這些！農委會、董氏基金會今天共同舉辦「國產豆奶進校園」記者會，使用有產銷履歷的國產黃豆和黑豆製成的豆奶，推薦給台北市學校和餐盒公會。

農委會農糧署表示，2016年起推動「大糧倉計畫」，要提升雜糧進口替代率，規劃在各地的休耕地、北部二期稻作低產區、中部沿海再生稻區、南部雙期稻作區等地，鼓勵農民休耕地活化和水稻轉作雜糧。

農糧署署長胡忠一說，國產豆奶有豐富蛋白質和鈣、磷、鐵、鋅等許多礦物質和各種維他命，是學童發育時期的超好營養選擇，也是許多素食者的必飲物。

我國目前不能種植基改作物，因此用國產黃豆、黑豆製成的豆奶都是非基改黃豆豆奶。農糧署說，豆奶產品都有產銷履歷、驗證嚴格，只要輸入追溯號碼或手機掃描QR Code，就可查詢到農場到餐桌的產銷資訊。

農委會推薦給台北市校園營養午餐的國產豆奶商品包括義美食品公司的「無糖黃豆奶」、「無糖黑豆奶」，正康食品公司的「黑豆奶」，聖恩公司的「黃豆奶」。

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