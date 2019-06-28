把宜蘭黑豆種回來！ 大豆達人：收益比水稻多1倍

2019-06-28 18:20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕農委會農糧署推出「大糧倉計畫」，在宜蘭輔導農民轉作大豆等雜糧作物；三星鄉農友、大豆達人吳慶鐘響應，成功在水稻田復耕宜蘭老種黑豆，他今天受邀分享心得，強調大豆收益較水稻多約1倍，「我要把宜蘭黑豆種回來！」

宜蘭早期有黑豆種植紀錄，但採收、加工過程繁雜、費時，種植面積萎縮，僅不到5公頃；為此，農委會農糧署推出「大糧倉計畫」，每期作物每公頃補助金，一般農友可領6萬元、大專業農則補助7萬，首階段與蘭陽溪友善耕作生產合作社、三星鄉紀元農場負責人吳慶鐘合作，推廣大豆轉作。

吳慶鐘原為水稻農，耕作面積約11公頃，2年前逐步將水田轉作宜蘭老種黑豆，收割後再加工製作醬油、豆腐乳、黑豆漿等高附加價值產品，農糧署今天邀吳慶鐘分享轉作過程。

「黑豆收益比水稻要好！」吳慶鐘說，雖然宜蘭老種黑豆1年只有1獲，但加上補助、加工所得等，每年收入較同面積水稻增加近1倍。

吳慶鐘說，宜蘭早期就有黑豆種植紀錄，但採收需耗費大量人力，加工過程又繁雜，因此幾乎無人耕作；近年大型機具引入，增加種植效益，已陸續有青農復耕黑豆，用於釀製醬油、豆漿等高價加工品，「希望把宜蘭的黑豆種回來，找回擁有宜蘭味的醬油。」

宜蘭黑豆、黃豆種植面積一度萎縮至5公頃以下，最近兩年陸續有農民投入轉作，耕作面積已成長至25公頃，集中在三星、壯圍、圓山、冬山等地。

農糧署東區分署長陳昌岑說，最近有大型收穫機引入宜蘭，提高採收效率，大豆復耕面積已漸增長；未來會結合產銷履歷驗證，輔導宜蘭農友轉作。

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