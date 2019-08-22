復育野蜂有成 頭屋明德社區成果發表

2019-08-22 09:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹林區管理處輔導社區林業計畫中，第一個以林下經濟復育野蜂為主的苗栗縣頭屋鄉明德社區，志工在執行野蜂繁衍的相關經營管理、種植蜜源植物的同時，也將執行復育的成果，用影像紀錄起來，24日星期六上午將於於明德社區活動中心辦理成果發表會，歡迎各界前往。

苗栗縣頭屋鄉明德社區自2017年9月起成立「明德社區養蜂班」，目前養蜂班已有50多名養蜂志工，蜂群數從一年前的2到3群至目前為止已繁衍至120群，養殖技術已漸趨成熟。

明德社區養蜂班鑒於2年前疑似因台灣本島野蜂群受到中囊病毒感染或其他原因，造成現在森林野蜂變少，而蜂群大量減少必定會造成森林中植物因授粉減少，而無法結實繁衍，劇烈影響生態系平衡。

為持續執行維護環境生態行動，社區去年參加新竹林區管理處社區林業計畫，結合公部門輔導經費及明德社區復育野蜂養殖技術、蜂箱釘製技能，打造半野外環境，讓野蜂喜歡居住的蜂箱，設置地表上人工野蜂箱及埋入式人工野蜂箱，放置於林下讓野蜂自然繁衍分蜂，目前打造100箱已有33箱野蜂入住。

為增加蜜源植物數量及面積，將社區自行培育的蜜源植物苗，包含烏桕、鴨腳木、台灣欒樹、白千層及細葉雪茄花及與公部門申請的綠美化植物，包含黃荊、龍眼苗，種植於社區周邊，增加蜜蜂蜜粉源，讓蜜蜂能安全繁衍，同時也協助社區內各種植物的授粉工作。

社區志工在執行野蜂繁衍的相關經營管理、種植蜜源植物的同時，也將執行復育的成果，用影像紀錄，將於24日上午將復育成果與大家共享，加深民眾了解林業具多元化概念及生態價值，並一同加入共同保護森林及友善自然環境。

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