怒槓原民會！卡大地布連署提訴訟 光電開發再生變

2019-08-21 17:17

〔記者陳賢義／台東報導〕台東知本建康段興建光電示範區案一波三折，得標商雖在6月1日依程序於卡大地布部落舉辦諮商同意權投票，結果同意187票、不同意173票通過，但部落對於原民會擴大解釋諮商取得原住民族參與辦法怨懟頗深，沉澱2個多月後，經由3大家族「拉罕」商討決議提起訴訟，強調並非反對光電，而是無法苟同原民會增加書面委託投票方式，致使委託書成了同意開發與否的關鍵少數票。

連署聲明由「瑪琺琉」、「巴卡魯固」和「羅法尼耀」3大家族拉罕發起，並授權給傳統組織幹部進行連署工作，強調這是為部落及其他原住民部落日後面對諮商同意的不公平做的。部落表示，不是反對光電，是希望重新規劃傳統領域生態人文面友善的開發案，原本可以好好坐下來討論的開發案，卻因原民會的擴張解釋，增加書面委託投票方式，造成開發案以同意187、不同意173票通過，其中委託同意票有50張、反對29張，讓委託書成了開發與否的關鍵少數票，投票方式不符卡大地布決定事務的文化。

部落主張扣除書面委託投票，以實際出席投開票數為實據，不同意開發案才是部落真的意志；其次，現行諮商同意辦法程序只有同意沒有諮商，權力也不相等，倘若不同意，開發商可一再提案直到同意為止，反之同意後，若程序有瑕疪，卻無任何重開救濟的機會，違反有權利就應該有救濟的法理。

另外，原民會對於委託投票的解釋函令已超越諮商同意辦法的授權，部落曾行政告知修正卻未獲採納，造成違反部落意志的結果。部落另還強調，諮商辦法以家戶代表為行使同意權的投票人，凡設籍在傳統領域的原住民，不分族別，都可以參與投票，與部落傳統以部落族人及傳統領袖為主體，決議部落事務的傳統相違背，不但傷害部落主權，也造成部落對立。

連署聲明要求縣府與得標商立即停止所有開發行為，以免日後無法營運的損失，再轉嫁由人員承擔；其次，委託票成同意的關鍵少數，不符諮商同意辦法程序，6月1日投票無效；另外，原民會應儘快修正諮商辦法，將諮商同意權的決定方式，還給部落自己決定。

對此，台東縣政府原民處長方銘總說，原民會原本就有法令解釋權，倘若部落有疑慮，經由部落會議決議提起投訴無效之訴，原民處予以尊重，也會提供適切意見與協助，充任部落與原民會間的溝通橋樑。

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