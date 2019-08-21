人間公益影展高雄場22日開跑 邀銀髮長者看VR

2019-08-21 14:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕永慶慈善基金會攜手高雄市電影館共同舉辦的「第八屆人間公益影展」高雄巡迴場，將於8月22日至9月19日接力登場；影展鼓勵樂齡族群擁抱美好的第二人生，邀請銀髮族走入戲院看VR電影，帶給長輩從未感受過的沈浸式感官體驗。

「第八屆人間公益影展」高雄巡迴場「樂齡VR電影院」，由長青中心推選3組地方樂齡團體，到全台第1間立體8K「VR體感劇院」觀影，在極具太空感的影廳裡，感受VR 360度頭轉不停的高科技感官體驗。

這次邀演兩支VR電影《主播愛你唷》、《自游》屢獲國際影展肯定，入圍日舞影展的《主》探討「網路直播」與「素人網紅」模糊虛擬網路與現實生活的另類寓言，第一人稱的視角將帶來步步心驚的另類感受；入圍威尼斯影展的《自游》，則帶來媲美《全面啟動》的夢境與意識空間轉換，科幻世界的AI機器人與人類開始界線漸趨模糊，一鏡到底的高難度視覺設計，帶給觀眾嘖嘖稱奇的超感官體驗。

此外，影展深耕「兒童觀眾」的向下扎根「影像美學教育」，精選3大主題「成長記憶與幸福童年」、「家庭圓滿與成長酸甜」、「快樂陪伴與生命教育」，邀請影像資源較為匱乏的偏鄉小學，由電影館帶著影片和講師至教育現場巡演，帶給孩童有別於好萊塢或院線電影、精緻且截然不同的影像美學感動。

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