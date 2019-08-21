民間業者開清大先修課可抵學分 家長團體質疑利益勾結

2019-08-21 11:17

〔記者林曉雲／台北報導〕全國十二年國教家長聯盟今天到教育部前開記者會，質疑清華大學和坊間業者學聯網合作開設清大先修課程，不只由清大教授上課，可抵免清大學分且收費1200、1800元，家長聯盟副並出示清大發給高中的公文，明載「清華學網放心學先修課程」邀高中生報名參加，懷疑其中有利益勾結的可能，要求教育部和監察院徹查。

清大說明，學聯網是業者架設的線上教學平台，與數十所大學如清交台成及台科大等，及資策會產學大學及科管局都有合作，官網上可查到各校課程；清大教務長戴念華回應，清大委託學聯網辦理先修課程，最先沒有收費，從前年開始收費，作為給付老師鐘點費等成本，以提供更好的品質，清大也有給付勞務費用給學聯網，學生修課後必需通過考試，才能抵免學分，過去每科通過考試的學生都是個位數，清大把關嚴格，至於為什麼要委託民間辦理？戴念華說明，主要是因為需要一些伺服器等硬體設施，在引發爭議之後，明年清大會自己辦理先修課程。

高教司科長郭佳音表示，學聯網的部分及家長聯盟今天提出的事證，教育部會進一步調查檢視，教育部另補助開設高中生先修大學課程，設立大學先修課程認證共同平台，106和107學年是補助台大承辦，108學年是中央大學承辦，由參與大學同意做學分折抵，教育部需進一步了解。

家長聯盟副理事長陳綺貞質疑，清大之前稱是學聯網是坊間業者，但學聯網卻是黃能富與某科技公司以產學合作方式創辦，今天他們再提出清大公文證明，學聯網上不只賣營隊，也有大學先修課程，與業者合作授予清大學分，大學自己就可辦理先修課程，為何要與坊間業者合作，透過該業者平台進行付款收費，讓家長非常質疑。

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