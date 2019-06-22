歷時2年6月29天 12年國教課綱終於審完了

2019-06-22 21:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部表示，12年國教課綱走向更公開透明的審議，歷經2年6個月又29天的時間，今天終於將最後一項的藝術才能班草案審議通過，全部從國小到高中，共15群科、62份領域綱要，透過361次分組會議、193場課審大會，終於審查完畢。

教育部今天召開12年國教課審會審議大會108年度第51及52次會議，通過藝術才能班課程實施規範及課程綱要等草案，現場讓教育部長潘文忠宣告，12年國教課綱歷經2年6個月又29天，終於把全部課綱通通審議完畢，趕上今年8月的新課綱實施日程。

教育部統計，105年高級中等教育法修訂，把課審會明確法制化後，展開遴選學生代表等作業，邁入課綱重大審議工作，105年11月25日起召開第1次課審大會，接著陸續將國小、國中到高中、高職、綜合高中等各學制及各群科領域的課綱一一交付，總數達62份，前前後後召開361次分組會議、193場課審大會，才把課綱審完。

潘文忠表示，感謝各分組及大會的學生代表參與，過程中非常用心且專業的提案與說明，這也證實青年學生參與課綱審議是可以做到的，而經由這次課綱研修，有專業對話、不斷精進課程發展，也為台灣教育奠定好的基礎，亦為下一波課綱鋪好可行之道。

12年國教課綱審定後，預計今年8月將實施上路，讓108學年起新入學的各學制新生，包含國小、國中、高中等，都有新的內容可學習，強調素養導向，重視學生學習，相關教科書則由國教院耗時2年9個月研發並審定，今年5月底也完成審定作業。

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