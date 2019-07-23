12年國教課綱將上路 教育部投入450億元

2019-07-23 12:10

〔記者林曉雲／雲林報導〕一年一次的全國教育局處長會議今天在雲林縣斗六市舉行，教育部長潘文忠表示，準備工作長達10年，108課綱即將上路，教育部從106年到110年投入450億元，用於增加教師員額、設備更新、建置科技教室等，盼中央和地方協力，也期盼地方扮演與學校、家長、學生政策溝通的角色，使12年國教的孩子能達到「自發、互動、共好」目標。

潘文忠表示，12年國教總綱在103年公布，後續研發及審議各領綱，是非常龐大繁複的教育工程，5月底已完成所有教科書審訂，在新課綱上路前召開教育局處長會議，中央和地方協力推動課綱，關鍵在師資的準備，透過老師的實踐，確實讓12年國教課綱到位，教育部自106年起籌編5年的相關預共450億，師資人員增加，例如國小每班師資員額增至1.65、國中增至2.2，使新課綱需要的師資能做好準備，另投資科技資訊設施、更新技術高中設備，最辛苦的是縣市政府，要更新4千多間資訊教室，建置近900科技教室等。

雲林縣長張麗善致詞先肯定，教育部長潘文忠不分藍綠，只要對教育好，都會全力支持。接著細述雲林資源的不足，雲林雖是農業大縣，但縣民平均每月可支配支出僅1萬5千元，不管是公部門或個人家庭都有些困難，需要中央多多支援，讓雲林孩子不要輸在起跑點，也強調即使雲林是窮鄉窮縣，仍致力於提高孩子競爭力，一毛錢當二毛錢用。

張麗善表示，雲林有兩化「高齡化和少子化」，高齡化比率已達全國第2，老化人口數更是全國第1名，少子化也嚴重，今年減少28班，青年要有穩定工作才會安定生小孩，以少子化速度換算30年後，雲林縣將少掉14萬人，2040年全國將低於2千萬人，如何提高出生率是國家重要課題和發展基礎。

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