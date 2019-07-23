補習班開12年國教「素養班」 教長：體驗歷程就是素養

2019-07-23 17:11

〔記者林曉雲／雲林報導〕12年國教新課綱強調是「素養導向」教育，也有補習班開出「素養專班」。教育部長潘文忠今天在全國教育局長會議中表示，坊間很多人在問「素養是什麼」 ，甚至有補習班以「素養班」招攬學生，為了推動新課綱，教育部近年做了很多準備，透過「前導學校」小規模實驗，推動課程改革。他最近有參與許多教學 分享會議，有許多體悟和感動，新課綱強調「探究與實作」，「探究過程和體驗歷程」就是素養。

潘文忠表示，過往學習是老師作精彩教學，數學或自然科教學重視「定義」理解，之後就要學生大量重複練習，然後考試結束之後，學習就歸零，但是面對未來的挑戰，這樣的教學模式恐無法因應，因此要培養學生成為終身的學習者，學校要教的不只是標準化的知識，更重要的是建立好的學習方法和好的學習態度。

潘文忠進一步說明，過去學校老師在教數學或自然時，是老師先講述定義，講完定義之後舉例，接著就是練習、練習、再練習，讓學生在不斷的重複練習中面對考試，但即將上路的新課綱卻不是這樣，強調講究探究與實作，強調體驗學習。

面對新課綱的變革，潘文忠也提醒中央和地方的教育行政體系，應該要持續簡化行政事務，讓教師專注在教學工作上，教育局處要引導各校和教師社群開發出有效的教學方法，而不要訂出一致化的標準模式。

12年國教新課綱強調 是「素養導向」教育，也有補習班開出「素養專班」。教育部長潘文忠今天在全國教育局長會議中表示，新課綱強調「探究與實作」，「探究過程和體驗歷程」就是素養。（記者林曉雲攝）

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