中港溪稻米達人評鑑 三灣稻農張之人奪冠

2019-08-20 16:43

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣三灣鄉農會今早舉辦「稻米達人鄉鎮賽食味評鑑」，吸引中港溪流域的南庄鄉、三灣鄉、頭份市農民參加，共5名農友進入最後決選，最後由三灣在地稻農張之人脫穎而出，將代表苗北區參加全國好米評鑑。張之人說，在地水質清澈是最大優勢，今年雖逢酷暑暴雨，但在耕作上減少施肥，才能種出香Q好米。

中港溪流域灌溉的南庄、三灣、頭份等地農田，尤其上游處屬永和山水庫水源保護區，水質清澈乾淨、土壤肥沃，利於稻米生長；頭份種植面積約380公頃，三灣則有50公頃，南庄約120公頃，總年產量約334萬公斤。

評鑑委員、苗栗農改場作物改良課助理研究員林家玉說，此次評鑑以台梗9號作為對照組，參賽的糙米、白米依照外觀、口感、香氣、黏性、硬度、蛋白質及酸鹼值作為評分依據，今年雖受大雨侵襲，但農民以經驗及技術，透過減少施肥克服，整體品質仍維持於水準之上。

此次共10點報名參賽，初選淘汰半數後，今早從5點中評鑑選出冠軍，最後由三灣稻農張之人勝出，將代表苗北地區參加全國好米評鑑；務農第六代、種稻30餘年的張之人說，清澈水源是先天優勢，也有利於後天管理，不需要施太多肥料，也可避免稻熱病，使天然生長的米又香又Q，希望在全國賽中也能奪下佳績。

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