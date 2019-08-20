防運動員誤服禁藥 長庚成立國內第一支「運動藥師」團隊

2019-08-20 15:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕國內有時傳出運動員誤服禁藥導致喪失比賽資格，為避免選手誤觸運動禁藥，長庚醫院成立台灣第一支「運動藥師」團隊，結合全長庚藥師的專業，協助選手做好第一線用藥的把關。

林口長庚醫院藥劑科主任陳琦華指出，日本自2009年實施「運動藥師」認證制度，目前已有九千多位會員，主要任務之一是到學校推廣運動禁藥教育，以及在社區或國家體育比賽中提供選手運動禁藥諮詢。

她指出，由於日本這項制度對選手的幫助極大，「長庚運動醫學團隊」研討規劃後，正式成立了台灣第一支「運動藥師」團隊加入運動醫學團隊。

陳琦華說，推廣運動禁藥觀念首要之務應由選手的教育建立起，並透過專業藥師的協助把關，雙管齊下，才能避免選手誤觸運動禁藥。

長庚院方表示，今年上半年，長庚「運動藥師」已到多所國高中針對校隊或體育班學生上課，教導學生認識運動禁藥，並提醒學生就醫時應留下藥袋或處方箋，運用運動禁藥APP，以藥品名稱自行查找運動禁藥相關訊息。

學生上完課後也驚訝發現，原本他們覺得自己應該不可能碰到運動禁藥，上完課後才知道，原來生活中所服用的藥物成分中，有很多是含有運動禁藥，了解這些運動禁藥知識後，可以讓他們懂得保護自己，不會因為一次無心或不了解，抹煞多年的努力而無法參賽。

「長庚運動醫學團隊」副主席、醫師林瀛洲在照護運動選手多年的經驗中就有不少例子，他說，有選手因為服用了感冒藥失去了參加比賽的機會，相當可惜。

林瀛洲說，感冒藥確實是選手最常誤觸「運動禁藥」的來源，因為有一類藥品麻黃素，可以使鼻子的血管收縮，緩解鼻塞、流鼻水症狀；另一類藥品乙型致效劑，則可以使支氣管擴張，緩解咳嗽。

他說，有些選手認為服用西藥有誤觸運動禁藥風險，就改看中醫吃中藥，但其實不少中藥製劑也含有運動禁藥成分，例如葛根湯、小青龍湯等，裡面就含有運動禁藥麻黃成分，不可不慎。

長庚「運動藥師」團隊為能即時幫助選手，不再為誤觸禁藥而失去比賽或得獎資格，目前正利用行動通訊應用程式，建立「長庚運動醫學團隊運動禁藥諮詢」平台，採取「一對一聊天」互動模式，由運動藥師即時檢視選手上傳之處方箋，替選手解答是否含有運動禁藥，讓選手可以安心正確地用藥。

此外，也將在長庚醫院各院區藥局成立「運動禁藥諮詢專線」，提供選手即時諮詢管道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法