國際性體育競賽披金戴銀 桃園50小將獲市長表揚

2019-08-05 18:58

［記者陳恩惠／桃園報導］自今年4月起，桃園市來自各國、高中獲選國手的50名學生，分別參與烏法國際少年運動會、世界中學生技擊類錦標賽等7項國際體育競賽，無不披金戴銀成績斐然，市長鄭文燦今天頒獎表揚獲得前3名的參賽教練和選手，另頒發選手1至3萬元不等獎金；鄭文燦說，競技運動不僅是挑戰自我，也是爭取榮譽、展現韌性的方式，桃園的少年、青少年運動已朝向多元化發展，市府將持續支持學校、教練及選手多參與國際性賽事，為桃園爭取更多榮耀。

鄭文燦表示，今天頒發獎勵並鼓勵所有運動選手，運動一方面是挑戰自我，也是爭取榮譽、展現韌性，運動對一個人的成長是非常重要，我們對少年及青少年的運動非常注重，大家常看到棒球很強，其他各項我們同樣注重，桃園在運動的普及上，尤其是競技運動現在越來越多元，希望能給我們學校、選手和教練更大鼓勵，恭喜大家！

這7項國際性體育競賽分別是今年4月間在荷蘭舉行的「IKF 2019年U19世界合球錦標賽」，5月間分別在克羅埃西亞和巴西舉行的「2019年世界中學生田徑錦標賽」、「2019年世界中學生技擊類錦標賽」，6月間在匈牙利舉行的「2019年世界中學生游泳錦標賽」，7月間分別在美國、俄羅斯及西班牙舉行的「2019IMG世界業餘青少年高爾夫錦標賽」、「2019年烏法國際少年運動會」和「2019年西班牙托利雷亞諾國際青年手球錦標賽」；其中俄羅斯烏法市舉行的第53屆國際少年運動會，桃園18位參加田徑、游泳及柔道等選手，勇奪8金6銀2銅佳績，田徑女子組四百接力、柔道團體組順利蟬聯2連霸，展現優異成果。

首次出國到克羅埃西亞比賽的桃園高中傅兆玄，克服時差、氣溫及對場地的不適應，突破自我勇奪今年世界中學生田徑錦標賽跳高及國家男子組第1名，會稽國中林欣黛則在IMG世界業餘青少年高爾夫錦標賽女子13至14歲組總和205桿（-11），以6桿的優勢力挫群雌輕鬆封后，摘下業餘高球生涯最重要的冠軍盃，也是我國在13至14歲組二連霸。

在其他賽事方面，桃園高中傅兆玄奪得2019年世界中學生田徑錦標賽國家男子組及跳高第一名、平鎮高中陳薏兆奪得國家男子組及400公尺項目一、二名；會稽國中林欣黛拿下2019IMG世界業餘青少年高爾夫錦標賽13至14歲青少女組第一名；潘奎恩、潘奎安阿美族兄弟檔，都在2019世界中學生技擊類跆拳道奪金，弟弟潘奎安則獲選2019亞青最年輕國手；南崁高中男子手球隊參加今年西班牙托利雷亞諾國際青年手球錦標賽也奪得冠軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法