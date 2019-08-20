土石流紅色警戒仍看診 張智皓：在台灣也可當無國界醫師

2019-08-20 10:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄醫學大學附設中和醫院醫師張智皓，8月初進駐高雄那瑪夏進行偏鄉醫療服務期間碰上豪大雨，在土石流警戒、斷水斷電與道路中斷處境下，仍堅守崗位、憑藉一支手機為病患看診，高雄市長韓國瑜今公開表揚，張智皓則說，偏鄉醫療真的很重要，其實在台灣也可以當無國界醫師。

高醫說明，今年8月1日才到高醫服務的張智皓醫師，7日因支援任務、生平首度進入高雄那瑪夏區，卻碰上土石流紅色警戒撤退簡訊，眼看大多數居民陸續下山，他卻選擇守在衛生所，並在大雨、斷水斷電斷交通等處境下，持續為居民看診，5天內累計收治60多位患者。

張智皓今由高醫副院長吳登強陪同，在高雄市政府市政會議上接受市長韓國瑜表揚，他事後不居功，強調要感謝高醫給機會，且現在仍有醫護團隊在山上，也要感謝那瑪夏衛生所護理師楊麗娟、柯惠瑛等人協助，讓他更堅定行醫信念。

吳登強說，高醫從1997年開始進駐高雄桃源、那瑪夏，與屏東茂林等原鄉部落，每趟車要兩個多小時，醫護人員不辭辛勞，每月支援67診次的專科門診，累積里程數達11640公里，醫護團隊秉持哪裡有需要就往哪裡去，再大風雨都未曾間斷。

張智皓指出，這回經驗讓他更體認到偏鄉醫療的重要，且需要更多醫護人員投入，他形容這種感覺，認為在台灣也可以當個無國界醫師。

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