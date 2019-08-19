金門翟山坑道「兵舍變賣店」 軍友籲請金管處懸崖勒馬

2019-08-19 21:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門國家公園管理處將1966年完工的戰時運補水道「翟山坑道」，以活化利用名義，準備把7間空置的「兵舍」，整修後闢建為文創商店，遭地方文史工作者質疑「維護史蹟」的金管處成了「營利機構」，網友紛紛力挺，籲請金管處懸崖勒馬！

金管處今天表示，活化特有觀光資源可活絡地區產業，也能增加在地居民就業機會，小幅改建的兵舍，未來不賣吃、不賣喝的東西，以文創為主，對於各方意見會納入審慎考量。

金門翟山坑道是金門地區最早開放的軍事用小艇坑道，1年慕名而來遊客約54萬人，是金管處轄屬遊客最多的觀光景點；金管處5月公告將坑道口未開放參觀、7間空置的兵舍辦理活化標租作業，7月4日決標。

長期關注金門史蹟發展的「金門戰地史蹟論壇」版主蔡添丁質疑，到翟山坑道參觀的客人就是要體驗當年官兵克難的生活環境與辛勞，如今搞成這樣，「金門國家公園跟營利機構有啥不同？」他強調：「我如果不發聲，就是對這些軍事遺跡遭破壞的默認！」

縣議員董森堡說，畢竟國家公園是保育保護為主旨的行政單位，貿然拆除牆面一定會引來非議，如今兵舍的外側牆雖保留，但內部隔間的牆體遭拆除無法復原；建議金管處，撥一個空間作為當年的生活展示區，以圖表、照片說明當年寢室的布局、結構、曾駐紮的單位，讓大家更能了解那段戰地時光與艱苦歲月。

「金門戰地史蹟學會」臉書軍友得知兵舍要當賣店，幾乎一面倒的撻伐：「坑道外不是已有賣店？」「主事者頭殼裡是在想什麼？」1位金門老兵痛陳：「當時刻苦住坑道、伏地堡，都是外島官兵一鑿一斧辛苦完成的，後人沒有保護，卻將它一一破壞，真的心痛！」蔡添丁說：「如果連定位為國家公園的都帶頭這樣搞，那還有什麼不能破壞的？」

金管處副處長蘇承基說，整修兵舍維持原有風貌，保留入口處牆面，僅於窄邊一座牆面開口做賣店出入口，並將強化磚牆結構安全及防水措施，提升服務品質，達到戰地史蹟保存及活化之目的。

蘇承基說，自軍方移撥多處軍事設施給金管處，軍事設施維護工作也造成相當負擔，逐步進行活化工作，有助減緩公部門經營管理上的壓力，深盼金管處活化史蹟的作法，能獲得更多的支持與認同。

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