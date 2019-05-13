糗！北市觀光導覽地圖錯譯被抓包 文資團體：不懂裝懂？

2019-05-13 00:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府在市區各處設置「導覽地圖牌」，幫助觀光客輕鬆遊台北，卻被文資團體抓包，導覽牌上的「Historic Site」錯譯為「古蹟」，而非文資法所稱的「史蹟」。台北市觀光傳播局長劉奕霆昨（12日）表示，翻譯也要顧及一般觀光客是否了解，會再跟中央及各機關討論，是否統一修正，但文資團體昨不滿批評，文資法修法都三年了，柯市府卻自創定義，還拿觀光客來說嘴開脫，只會讓人質疑是「不懂裝懂」。

台北文資守護聯盟成員郁良溎昨在臉書放上一張「導覽地圖牌」照片指出，文資法修法後，「Historic Site」專指「史蹟」，而「古蹟」的英文則為「Ｍonument」。

對此，北市觀傳局長劉奕霆回應，將會跟中央及各機關討論，在文資法修法之後，是不是有需要調整；專有名詞翻譯的正確度是需要的，但也要讓一般的觀光客可以理解，將會站在尊重專業的角度，討論是否統一修正。

聽到劉奕霆的說法，郁良溎直言，觀光導覽牌下方的「Undiscovered Taipei」LOGO，是觀傳局在2018年才提出的新口號，而文資法自2016年修法至今都三年了，市府不可能不知道相關規範，設置導覽牌不但沒有依據全國統一標準，竟還自創定義、推到觀光客身上，只會讓人質疑柯市府不懂裝懂。

他強調，文資法修法後，特別加入要推廣文化資產相關的教育，像這種導覽牌其實是一個最直接的社會教育管道，地方政府在更新意象指標的時候，就應該一併檢討，而不是亂搞一套。

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