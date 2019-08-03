東沙環礁國家公園太珍貴 大學生登島參訪不贊成開發

2019-08-03 23:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕海洋委員會海巡署與教育部、內政部等合作，今年暑假開放東沙島體驗營隊，讓大學生與高中教師等參觀「最邊緣的國家公園」，從浮淺、植樹、淨灘到觀星等，學生3天感受東沙之美，疾呼「別開發」，捨不得人類破壞自然。

海洋委員會海巡署表示，東沙島目前並未開放，目前島上留有海巡隊員、空軍、海軍等駐軍單位，但在暑假舉辦海洋體驗營，與教育部、內政部、農委會漁業署、海洋國家公園管理處等合作，今年共3梯次開放，遴選大專學生及研究生登島參訪。

但東沙距離台灣450公里遠，交通不便，雖有機場但民航班機每週1次，飛行時間約1個半小時，海巡艦艇即使出動3千噸的高雄艦，單趟仍需15至19個小時時間，今年初因開放觀光議題躍上新聞版面，但至今尚未開放一般民眾觀光，登島計畫須向海巡單位申請。

在7月中下旬的東沙島參訪行程中，大學生隨著海洋國家公園管理處東沙管理站人員了解東沙生態，並隨海巡人員小艇環島、參與浮潛，觀看岸邊海草床生態孕育無數魚苗生態，也參與淨灘、植樹等活動，夜間觀賞潮間帶大批寄居蟹覓食生態，亦躺在東沙機場觀賞滿天星斗，留下深刻回憶。

但參訪東沙島的大學生也發現，東沙島基本物資與水電設備仍不完善，包含用水需由海水淡化廠過濾，但島上唯一的淡水井鹽化，自來水充滿鹹味，飲用水需靠運輸補給；用電採柴油機，但只因島上多出30多人參訪就夜間跳電，手機通訊亦僅單一電信業者的3G到微弱4G訊號，十分不便。

雲林科技大學工業工程與管理系大四生郭晉佑認為，東沙資源短缺，不要開放一般民眾觀光，因「只要踏上去就會破壞」，但可讓學生、學生或對環境保育有付出的人參訪。

中央大學化學所博士班張建軍表示，感激海巡弟兄守護東沙島國疆，認為東沙島非常珍貴，缺乏人力資源與配套措施，個人非常不贊成貿然開放，盼將此心聲由下而上傳遞。

成功大學水利及海洋工程系教授陳璋玲表示，東沙環礁有豐富的珊瑚生態，島內潟湖更是國內唯一的特殊海草床自然生態，雖東沙成為國家公園，但畢竟島上資源有限，國家應先以維護當地生態為主。

海洋國家公園管理處表示，國家公園具有包護生態與遊憩教育等用途，東沙環礁國家公園在96年正式公告成立，目前並未開放觀光，但依法每5年通盤檢討一次，若修改計畫將可開放觀光，101年曾執行過第1次通盤檢討作業，今年也將展開第2次通盤檢討，已在6月中到7月中收集各界意見，未來是否開放，也將經由學者專家會議來研議。

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