金門太武盃高中棒球賽開幕 LamiGirls啦啦隊跨海點燃熱情

2019-08-19 20:01

〔記者吳正庭／金門報導〕美麗、大方的棒球親善大使LamiGirls職棒啦啦隊員，今天現身金門金城國中壘球場，在金門縣第2屆太武盃高中棒球邀請賽開幕典禮獻上精彩舞技，並為9月1日在桃園市青埔國際棒球場登場的「桃園市金門日」拍攝宣傳影片，提前炒熱氣氛。

6位LamiGirls啦啦隊員，此行應金門縣棒球委員會主委陳滄江邀請，在Lamigo桃猿職棒隊領隊浦韋青率領下，與桃園市浯江金門同鄉會創會理事長李寧源等人，跨海為金門觀光宣傳；LamiGirls舞動肢體的熱情，讓現場溫度疾速飆升。

陳滄江說，以金門高職球員為班底的金門縣棒球代表隊，這兩年到台灣本島比賽成績亮眼，包括日前在南華盃邀請賽中還勇奪第3名，勉勵球員再接再勵，繼續為金門爭光，也歡迎各縣市高中職棒球隊到金門以球會友。

陳滄江說，「桃園市金門日」由桃園市浯江金門同鄉會創會理事長李寧源於民國2016年9月3日與Lamigo桃猿職棒隊合作創辦，至今邁入第4年；由於「桃園市金門日」成功連結旅台金門鄉親，並推銷金門特產，提高金門觀光能見度，每年都獲桃園市長鄭文燦支持，活動辦得轟動又熱鬧。

金門縣第2屆太武盃高中棒球邀請賽由金門縣體育會棒球委員會暨金門高職主辦，與賽隊伍包括地主隊金門高職、金城國中，還有馬祖高中、台南高工、永靖高工、木柵高工、景文高中、葳格高中、蘇澳海事、屏東高工與今年首度成軍的台南市白河工商等共11支球隊同場競技，賽期至21日。

出席開幕典禮的有行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金門縣副縣長黃怡凱、縣府教育處長羅德水、金城鎮長李誠智、金門高職校長劉湘金等人。

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