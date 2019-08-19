褒忠亭客家義民祭今冒雨放水燈 明早登場

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣褒忠亭義民廟明天早上10點將舉行一年一度的義民節祭典，今天下午儘管天候不好、鳳山溪水湍急，但是輪值祭典區的信眾們依舊冒著間歇的雨絲，齊聚在褒忠大橋下的鳳山溪水域施放水燈，昭告天下義民祭典將在明天登場的消息，吸引許多好奇的民眾到場搶拍，還有旅行社組團，帶領遊客實際參與這個客家族群的年度盛事。
依例，今年的得獎神豬將在明天一早8點就在義民廟前廣場就定位，小英總統則派出客委會主委李永得到場，代表她祈願國泰民安、風調雨順。
今天新竹縣境內天候不佳間歇性飄落雨絲，以致褒忠橋下的溪水卻比往日湍急，輪值祭典區的信眾們，選定水流相對平緩處，慢慢把1盞1盞的小水燈送出，以饗所有來客的「鏡頭」。
最後「壓陣」、也是現場最大的水燈被推上水面後不久，鳳山溪面上隨即燃起一把熊熊烈火，昭告天下這一期一會的義民祭典已然來臨。
新埔分局今天公告明天配合祭典，該分局在新湖、義民路口，與褒忠路353巷口等執行交管的相關措施，原則上交管時段在上午10點到中午12點為止。
其中，從湖口新湖路南下銜接義民路的車輛一律禁止左轉往義民廟，統統都將被導引右轉後改往竹北，轉接環北路離開，避免義民廟前方道路及路口的車流超載，造成回堵。
至於企圖走褒忠路北上進入義民廟的車流，也將被提前引導左轉進入褒忠路353巷再轉接回義民路，避免車流自褒忠路與義民路口發生回堵後，造成整個義民廟周邊區塊變成定點的「大停車場」。
至於就在義民廟前的褒忠路，祭典期間警方會因應活動，視狀況分段實施雙向封閉的管制，還請用路人和信眾們配合。
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新竹縣今天天候不好，義民祭輪值祭典區信眾冒著湍急河水和間歇雨絲施放水燈，依舊吸引許多好奇者前往搶拍。（記者黃美珠攝）
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大型水燈在鳳山溪上燃起熊熊烈火，邀請水域的好兄弟們明天到義民廟接受普渡。（記者黃美珠攝）
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大型水燈在鳳山溪上燃起熊熊烈火，昭告所有水域的好兄弟們，一年一度的義民節祭典，明天再度於新埔登場。（記者黃美珠攝）
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一盞盞的水燈接力一樣，緩緩朝出海口而去，昭告天下一年一度的義民祭又來了。（記者黃美珠攝）