砲轟客委會官網「亂七八糟」 林光華要求更正「這個」

2019-08-16 19:57

〔記者黃美珠／新埔報導〕一年一度的客家義民節將在下週二（20日）登場，但是前台灣省主席林光華今天抨擊，客委會官網上寫「地方仕紳王廷昌等人為了紀念這些陣亡的義民，建廟供後代祭拜」的說法「亂七八糟」！將要求客委會更正。他強調，義民軍絕大多數是當年他們林家子弟或長工，其先祖林先坤不捨才建褒忠亭義民廟，地方仕紳們是出力在收運忠骸上，對於歷史真相，他要求客委會應要查證清楚且予以更正。

林光華上週就獲悉客委會官網對此事有錯誤的說法，先說是「清廷所建」，當時義民廟董監事之一的黃遠賢率先發現且提出質疑，林光華當時人在澳洲布里斯本參加世界台灣客家聯合會，今天清晨5點才返抵國門，確認客委會儘管更新為「地方仕紳」說，林光華上網看後仍抨擊這個說法「也是亂七八糟」！

林光華說，他的先祖清朝期間從中國來台開墾，北上定居於竹北六家六張犁。當年的原住民還會出草，另有浪人等困擾，定庄屯墾後為了自保，平常林家族人荷鋤陌上，傍晚回來就練武習陣。

他說，當年林爽文起兵為亂佔領竹塹城繼續要北攻，他林家開墾的六張犁、與現在竹中下員山一帶是新竹米倉所在，自然被亂軍視為進攻劫掠對象。而義民軍主要的2個作戰地點就是六張犁和下員山，這都是林家的庄頭。

所以對其先祖來說，面對毫無軍紀，四處殺人越貨的林爽文軍，他們自然不可能棄守好不容易集結人力開墾出來的成果，遂號召自家子弟和長工在袖上繫上黑帶為憑，出庄應戰捍衛家園。

林光華說，林家保家的行徑受周邊閩籍、道卡斯族人等的響應，不幸戰死者便用牛車收骸，準備運到湖口高地集葬，沒想到車到義民廟處便不再前進，經擲筊、勘輿後，確定葬於現在的義民廟後山。

由於犧牲者絕大多數都是林家子弟或長工，也多單身、沒子嗣。林先坤不捨，決定建廟，由林先坤和表弟劉朝珍各自捐施土地作為廟產。

林光華說，義民廟施主之列另有戴姓，那是因墓塚土地為戴家所有，戴家不賣改以條件交換所致，才讓犧牲的義軍得以安息。王廷昌參與的是牛車載運回來這件事情上，跟建廟無關。

他還說，很多人錯以為義民事件是閩客「械鬥」、或「民變」。事實上，義民軍雖以客家人為主，當中也有不少閩籍、原住民在內，而被平定的林爽文其實也是客家人，由此可見怎麼會是閩客械鬥事件？更何況在當年的大環境下，械鬥的主因都在搶水上，這跟義民軍保家護土的行為完全不同。

林光華也抨擊有人把義民爺跟有應公、萬善爺混為一談！他說，義民爺是前述戰亂中犧牲、有繫黑布，以林家子弟或長工為主的人，有應公或是萬善爺則是戰亂下的犧牲者，這些人身上沒有繫黑布，因為有繫黑布的當時都被牛車給收運到義民廟集葬了。

他為此曾為文「必也正史乎」，強調歷史不能亂寫，有根有據的就畫個句點，沒根沒據的最好打個問號，一方面不要誤導，另一方面留給後世一個研究的空間。

他對客委會官網上的說法認為「這很不對的」、「我會跟客委會反應」。因為義民廟的祿位上都明明白白的寫著創建始祖是林先坤，現在不管是寫「清廷」或「地方仕紳等」都很荒唐。

林光華說，如果客委會這個網站是這樣糊里糊塗的，我一定會這樣要求（他們更正）。

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