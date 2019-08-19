大里國光里圓形廣場又淹成小池塘 里長罵這個工程害的..

2019-08-19 19:45

〔記者陳建志／大里報導〕大里區國光里圓形廣場，啟用至今10多年未曾淹水，但市府去年開始進行運動公園步道改善，並在今年完成驗收，卻疑似因排水設計不良，造成雨水全往圓形廣場灌，今年520至今每逢大雨就淹成小池塘，彷彿成為公園滯洪池，昨晚大里下大雨，圓形廣場又淹水變瀑布，里長魏益川帶著民眾清到深夜11點多才清好，痛批工程設計有問題。

大里國光里長魏益川表示，大里區昨晚6點45分左右開始下起大雨，不到20分鐘，運動公園的水就全往圓形廣場灌，不但活動中心的走廊變成排水道，階梯變成小瀑布，圓形廣場更是淹成小池塘。雖然雨勢減緩後，積水在8點左右就消退，但整個廣場布滿污泥，因廣場是公園的通道，隔天一大早還有許多民眾在此運動，在5、6位民眾協助下，連夜沖洗地板，清到深夜11點多才將廣場的淤泥清乾淨。

魏益川說，國光里的圓形廣場啟用10多年，但之前都不會淹水，從去年開始市府陸續進行景觀大道、婚紗大道等工程後，今年520大雨就開始出現淹水，最近一週更是淹了好幾次，清理積水、污泥已經清到無語問蒼天，質疑當初工程設計有問題，加上排水道遭堵塞，才會造成公園的雨水都往這裡灌，要求市府儘快解決。

市府運動局產業科長李育珊表示，大里運動公園的景觀大道今年1月完成驗收，婚紗大道則是7月中完成驗收，初步比對施工圖，發現施工前後的坡度高層並未變更，研判是原本透水性較佳的草皮和土坡，變更為透水性較差的連鎖磚步道，加上雨量較大，才會造成雨水宣洩不及，沖向地勢較低窪的圓形廣場，今天下午已經安排會勘，因兩項工程都還在保固期內，將會改善排水設施解決淹水問題。

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