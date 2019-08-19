盧市府交通局將取消中午打卡 民眾諷︰台中爽過日！

2019-08-19 18:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市交通局將取消中午打卡制度，民眾投訴是「逢龍必反」，方便公務人員中午翹班，「重返公務員爽爽過的日子」！交通局表示，交通局員工若加班，一天要打5次卡，鑑於其他局科室皆已簡化上下班流程，才調整差勤制度，取消中午打卡，改用抽查稽核方式，將先試辦3個月，再檢討改善。

民眾向本報投訴指出，台中市交通局於本月15日舉辦取消差勤管理調整說明會，主要訴求就是取消中午打卡制度，如此一來將方便公務人員中午翹班，重回前市長胡志強的貼心公務員時光，質疑盧團隊「逢龍必反」，「公務人員爽爽過日子」。

前交通局長王義川表示，早期市府採「榮譽制」，員工都不用打卡，他上任後才設置打卡制度；現任交通局長葉昭甫表示，因交通局公運處及停管處等員工常要外出會勘，中午打卡有一定困難度，人事室才提出試辦方案，希望提供彈性及提升行政效率。

交通局人事室主任劉明華表示，交通局現有打卡制度是採用人臉辨識系統，員工若加班，一天要打5次卡，即上午上下班及下午上下班及加班，若忘打卡，還得補申請，造成作業麻煩。

劉明華說，因市府其他單位不論是採用人臉辨識或指紋打卡，都已簡化流程，一天只要打卡2至3次，因此才提出試辦方案，未來員工只要上下班各打一次卡就好，為防員工溜班，配套方式就是中午由人事室進行抽查稽核，預計9月1日起試辦3個月，再視相關缺失進行改善。

葉昭甫表示，各種制度都有好有壞，員工必需自我負責，他相信也尊重同仁，如果有人走漏洞，再重回原有制度。

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