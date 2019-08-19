中市明起大停水46小時 民眾急找未停水區親友救援

2019-08-19 12:47

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣自來水公司配合台中市政府分別在潭子區、北屯區進行鋼管遷移及改接、送水幹管檢修維護作業，自明（20）日早上10時起停水23小時至46小時，影響戶數達11萬7000戶。將被停水的民眾表示，再怎麼儲水也不夠用2天，尤其洗澡是一大問題，已經聯絡不在停水區的親友，必要時要去洗澡。

潭子區、大雅區部份地區自20日早上10時起停水23小時，預計21日上午9時恢復供水；南區、西區、東區、中區、北區、北屯區、西屯區、南屯區全里或部份地區，則自20日早上10時起停水46小時，預計22日上午8時恢復供水。

多數地區停水長達2天，民眾表示，自來水公司呼籲用戶快儲水，但2天的用水量要用多少桶子來儲？以透天厝住4個人來說，水塔的水大概只能撐1天，第2天將是難關，吃飯、飲水問題都好解決，可以外食及購買礦泉水應急，最頭痛的是洗澡問題，幸好有親友沒被停水，打算去親友家洗澡。

也有民眾說，公司不在停水區，至少白天上廁所不是問題，晚上再到親戚家洗澡。還有人打算找家平價旅館住宿，至少下班後到隔天上班前都不必擔心用水問題。

另外，為降低對民眾生活的衝擊，自來水公司第四區管理處表示，已備妥水車18部，並協調台中市府消防局提供消防水車6部支應；同時規劃設置113站臨時取水站，將以水車巡迴補充水源，若臨時供水站有不足，將機動增設。

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