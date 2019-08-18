台灣小將好棒！建國國小巧固球隊在星奪世界冠軍

2019-08-18 23:14

〔記者魏瑾筠、陳恩惠／桃園報導〕「2019世界盃巧固球錦標賽」本月十六至十八日在新加坡開打，桃園市建國國小組代表隊和英、法國和瑞士等十六國家的小將同場較勁，賽事今天下午落幕，由建國國小學生為主組成的台灣代表隊，在五場賽事中大獲全勝，勇奪巧固球錦標賽U12冠軍，表現相當亮眼。

建國國小指出，小朋友們今年五月份因參加「全國師生盃巧固球錦標賽暨各級國手選拔賽」，勇奪男生組第一名，並取得代表權，受限U12賽事規定，參加選手年齡須在十二歲以下，因此徵召第二名彰化縣中正國小幾位球員，共同組成國家代表隊。

校方表示，這次世界盃巧固球賽比賽，台灣隊在預賽的第一場遇到歐洲盃的冠軍隊法國，經過三節的比賽，在小將的努力，大勝28分，第二場比賽對上英國隊同樣的大勝對手30分，接著第三場遇到香港隊同樣大勝對手30分，取得三連勝。

校方說，台灣隊在半準決賽遇新加坡隊，同學們發揮長傳進攻的戰術也勝對手30分以上，冠亞軍賽則是遇到去年亞洲盃第三名隊伍的香港，台灣隊的選手經過三節的激烈競爭，面對強敵香港，比賽開始後雙方一來一往的攻勢，慢慢穩住陣腳使出精彩的攻防轉換，並靠著堅韌的防守與團隊戰術的發揮，最後奪下U12世界盃巧固球錦標賽冠軍。

榮獲世界盃巧固球賽冠軍的建國國小巧固球隊，即將在本週三（21日）下午5時餘，搭機凱旋歸國，歡迎支持建小巧固球夥伴們一起到桃園機場第二航站接機，大家一起分享榮耀。

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