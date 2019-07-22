桃園三級棒球將赴美進軍世界賽 鄭文燦授旗預祝勇奪佳績

2019-07-22 22:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市學校三級棒球代表隊於今年各項亞太區賽事榮獲佳績，平鎮高中參加「2019年美國小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽」及新明國中參加「2019年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽」均勇奪亞太區代表權、仁善國小在2019年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽榮獲亞軍、中平國小將參加第五屆世界盃少棒球錦標賽，桃園市長鄭文燦22日晚上前往中壢區出席三級棒球績優隊伍表揚暨授旗，讚揚桃園三級棒球發展得相當好，共頒發246萬5000元的培訓金和獎勵金，強調市府會繼續給予支持和鼓勵。

鄭文燦表示，台灣青棒代表隊由平鎮高中組成，今年6月30日前往日本宮崎參加「2019年美國小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽」，擊敗韓國隊及地主日本隊，勇奪亞太區代表權，將於8月2日前往美國德州進行世界賽，爭取2連霸，屆時德州僑胞也會組加油隊為平鎮高中加油。

新明國中6月29日前往中國山東參加「2019年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽」，擊敗香港、菲律賓、中國及塞班島，四強賽再度擊敗塞班島隊，冠軍賽更勝菲律賓，勇奪亞太區代表權，新明國中棒球隊已連續9年獲得國家代表權且獲得優秀成績，將於8月12日前往美國密西根州進行世界賽，爭取世界冠軍7連霸的殊榮。

仁善國小組成的少棒代表隊，6月20前往參加韓國首爾華城舉行的2019年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽，在冠軍戰中惜敗南韓隊，榮獲亞軍，但有此成績已屬不易，期盼仁善國小繼續加油。另外，中平國小代表隊7月26日將參加在台南舉行的2019第五屆世界盃棒球錦標賽，目前已前往台南進行移地訓練，開幕首戰將遇上棒球強國古巴。

鄭文燦強調，人生的每場比賽都相當重要，每個孩子在努力過程中都需要被鼓勵，雖然人生競賽中難免有輸有贏，但仍要盡全力爭取最高榮譽，這也是運動家的基本精神。桃園三級棒球發展得相當好，市府將繼續給予支持及鼓勵，也將在大溪新設棒壘球場，增加訓練場地，希望讓棒球運動發展得更好。

包括桃園市議員暨桃園市體育會棒球委員會副主委楊家俍、市府教育局長高安邦、平鎮區長鄭詩鈿等人均出席活動。

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