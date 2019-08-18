瑤池金母萬壽 侯友宜贈蘆洲慈惠堂「天德母儀」

2019-08-18 18:57

〔記者陳心瑜／新北報導〕今天是農曆7月18日，為瑤池金母聖誕，蘆洲慈惠堂16日起接連三天舉行蘭盆植福祈泰勝會，今天也舉行祝壽儀式，新北市長侯友宜參與並致贈「天德母儀」匾額，感謝廟方長期濟助鄉里。

侯友宜表示，感謝蘆洲慈惠堂秉持母娘慈悲濟世的精神，經常關懷弱勢與獨居老人，每月定額捐助認養家扶中心兒童孩，定期發放年終關懷金及急難救助金，分送白米、物資給弱勢機構和家庭，並成立愛心基金會長期濟助鄉里，連年獲得市府績優宗教團體，是重要的信仰中心。

蘆洲慈惠堂堂主林根陣表示，慈惠堂主祀瑤池金母，並奉祀玉皇大帝、地藏王菩薩等神尊，每年農曆4月8日堂慶及7月18日金母聖誕，例行舉辦法會，為眾生祈福。今年蘭盆植福祈泰勝會的贊普素桌共420桌，民眾未領回的也將全數捐贈慈善機構或弱勢家庭。

林根陣說，蘭盆植福祈泰勝會源自佛教有名的經典故事「目連救母」，就是佛教農曆7月所舉辦的「盂蘭盆法會」，具有孝親、慈悲與濟弱恤孤等深刻意涵。農曆7月份一般人稱為鬼月，但其實是佛教的教孝月，是孝順現世父母師長、超渡過去父母及過往家親眷屬的好日子。

民政局長柯慶忠表示，瑤池金母俗稱金母娘娘、王母娘娘、西王母，全台灣的慈惠堂瑤池金母信仰，源自1949年花蓮慈惠堂總堂聖靈顯化，迄今全台有上千間慈惠堂。蘆洲慈惠堂座落於南港子重劃區內，是三蘆地區重要的瑤池金母信仰廟宇之一。

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