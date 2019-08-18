打造後龍深度旅遊 公所招募40名導覽解說員

2019-08-18 13:07

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮濱海觀光資源豐富，除了有台灣本島最完整的外埔石滬群、國家級重要濕地西湖濕地、全國最低海拔的過港舊隧道、珍貴的過港貝化石層，及豐富媽祖信仰文化圈，為了使遊客感受後龍觀光底蘊，鎮公所積極招募導覽志工，經過40小時免費課程培訓後，成為導覽解說專員，開闢深度旅遊商機。

後龍鎮公所秘書劉柏瑩表示，今年獲行政院海洋委員會補助，推動「後龍海風土暨海洋共生計畫」，包括培訓海洋文化解說教育員、食農教育、生態導覽課程等，希望藉此發掘在地海洋文化特色並宣導環境教育觀念。

劉柏瑩說，預計招募40名解說專員種子學生，凡年滿12歲民眾皆可參加，報名期限自即日起至8月22日，課程時間為8月24、25日、31日、9月1日及9月7日的全天戶外課程，共40小時，凡實際參與課程時數達32小時以上，將可獲頒結訓證書。

導覽課程著重於後龍的海洋文化特色，不僅請專業講師介紹蘊藏100萬到600萬年前貝類化石的過港貝化石層，另也引領認識西湖濕地豐富的自然生態，此外也要實地走訪合歡、母乃兩座石滬。

劉柏瑩指出，近年造訪後龍的遊客不斷增加，許多旅行社皆希望公所提供解說人員，因此公所希望藉此機會，不僅讓在地鄉親對家鄉之美有更深的認識，也提升旅遊競爭力，發展在地深度旅遊，打響觀光品牌。

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