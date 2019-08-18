劇烈天氣持續到週二 專家：週三後恐有颱風生成

2019-08-18 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕受西南風影響，氣象局今上午9點持續對中南部9縣市發布豪、大雨特報，氣象專家吳德榮指出，今天西南季風挾帶低層水氣，對流不穩定，有激發劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的機率，估計週二前依舊會是連日降雨的天氣，至於週三、週四前後，有颱風生成的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，根據最新模擬顯示，今天西南季風挾帶低層水氣，對流不穩定，有激發劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨等的機率，這樣的天氣型態也將持續到週二，且持續有大量降雨的潛勢，其中山區因連日累積大量降雨，土石含水量大多已達臨界值，再遇降雨容易導致塌方、落石、土石流等災害，提醒民眾應避免到山區活動。

吳德榮也指出，估計到週三至週五低層水氣減少，大氣會漸趨穩定，但在菲律賓東方海面，約週三至週四前後將有颱風生成的機率，不過目前的模擬可能還有一定的誤差，且各國模擬的動向也不一致，後續發展仍有待進一步觀察。

天氣風險公司總經理彭啟明則指出，雖然西南風逐漸減弱，但未來3、4天台灣依舊處於西南風環境中，午後雷陣雨會越來越多，北部也會開始偶有陣雨，容易有對流發展，至於下週後期數值預報模式更出現熱帶擾動靠近台灣附近，今年第11號颱風恐在下週生成，不過目前變數仍大，也可能下一個模式、預報就沒有颱風生成訊號，要等熱帶低壓生成後再觀察較合適。

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